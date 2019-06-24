Прокуратура просит запретить информацию о продаже дипломов

Пермский транспортный прокурор обратился в суд с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной к распространению информации о продаже дипломов. Как сообщает объединенная пресс-служба совета судей, в Интернете размещена информация об оказании услуг по изготовлению и продаже дипломов Пермского института железнодорожного транспорта. «Указанное учебное заведение является аккредитованным, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности. Учитывая изложенное, оказание услуг по изготовлению, продаже (сбыту) документов об образовании — дипломов о высшем образовании ненадлежащими организациями является незаконным»,— считают в транспортной прокуратуре.