В Новосибирске стартовал опрос по обустройству сквера в Советском районе

Опрос по обустройству сквера на улице Демакова в Советском районе Новосибирска стартовал на портале «Электронная демократия Новосибирской области» 24 июня. Мнение жителей региона будет учтено при формировании проекта.



Всего на выбор пользователей предложено три варианта обустройства парковой зоны, которые были разработаны на основе концепции НГУАДИ, в том числе сквер площадью 2,5 га и 4,8 га.

«Сервис полностью защищен от накруток и корректировок. Это наглядный пример прямой народной демократии»,— отметил Андрей Травников. Глава региона подчеркнул, что это первый опыт использования сервиса голосования по различным вопросам как регионального, так и местного уровня.

Территория, на которой запланировано размещение сквера, ранее находилась в федеральной собственности. Планировалось, что территория будет отдана под жилую застройку, но затем, учитывая мнение жителей района, было принято решение об организации сквера.

В настоящий момент правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска проводят опрос жителей, чтобы сформировать представление о мнении большинства по ряду важных нюансов благоустройства территории. Опрос проводится на портале «Электронная демократия Новосибирской области» (http://dem.nso.ru/report/quizzes). Даты проведения — с 24 по 28 июня.

Впервые на территории региона голосование проводится с использованием технологии блокчейн — информация о голосующем после проверки его уникальности деперсонализируется и является анонимной.