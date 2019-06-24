Депутаты Самарской губдумы рассмотрят вопрос о повышении зарплаты помощникам

Министерство финансов Самарской области «закроет» вопрос об увеличении фонда оплаты труда помощников депутатов губернской думы осенью. Об этом сообщил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов на заседании думы 24 июня.

О внесенной поправке при принятии бюджета области 2018 года напомнил депутат губдумы Михаил Матвеев: «Мы поднимали вопрос в отношении восстановления фонда оплаты труда помощников – самых низкооплачиваемых сотрудников думы, не имеющих в отличие от госслужащих никаких надбавок. Вопрос попал в лист ожидания. Нам обещали закрыть его до лета, до ухода думы на каникулы и до сих пор этот вопрос не закрыт».

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов подтвердил, что вопрос присутствует в таблице поправок: «В настоящий момент совместно с аппаратом думы просчитываются варианты, каким образом это предложение реализовать с учетом предполагаемых к поступлению дополнительных доходов областного бюджета. В ближайшее время, исходя из данных отчета об исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года и с учетом информации налоговой службы о поступлении дополнительных доходов областного бюджета, то есть когда дополнительные доходы будут подтверждены и по отчетам рассмотрения этого вопроса после летней сессии, осенью вопрос будет однозначно закрыт».

В декабре прошлого года комитет по бюджету губернской думы поддержал поправку об увеличении расходов на помощников депутатов и предложил рассмотреть ее в процессе исполнения бюджета.

Ани Айвазян