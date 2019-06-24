С осужденного экс-главы Чайковского взыскали 145 тыс. рублей

Чайковский городской суд удовлетворил иск администрации муниципалитета о взыскании с бывшего мэра города Алексея Третьякова ущерба в порядке регресса. Как сообщает объединенная пресс-служба при совете судей края, в ходе рассмотрения заявления было установлено, что, будучи главой администрации, господин Третьяков издал распоряжение о сносе аварийного здания. Оно принадлежало ОАО «Чайковский речной порт», при этом снос был осуществлен без предварительного уведомления собственников и предложения осуществить его добровольно в связи со вступившим в силу судебным решением. В результате обществу был причинен ущерб, который она взыскала с администрации в суде. В свою очередь, муниципалитет взыскал с бывшего главы более 145 тыс. руб.

Напомним, ранее Алексей Третьяков был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации Чайковского. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.