ММК вошел в топ-5 самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

Магнитогорский металлургический комбинат занял пятое место в мировом рейтинге металлургических компаний с самой высокой доходностью для инвесторов, составленном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group.

В основе методики – оценка совокупной акционерной прибыли (TSR), сгенерированной предприятиями сектора за пять лет. Среднегодовая доходность от владения акциями ММК с 2014-го по 2018 год составила 30,3%, подсчитали эксперты BCG. При расчете доходности акций учитываются изменение их цены и дивидендные выплаты.

«Высокие позиции Магнитогорского металлургического комбината в рейтинге Boston Consulting Group – закономерный результат успешной реализации эффективной стратегии компании, а также отражение ее последовательных усилий в области повышения инвестиционной привлекательности. Поддерживая в целом консервативный финансовый профиль, ММК обеспечивает высокий уровень возврата на вложенный капитал и входит в число крупнейших российских компаний по объему дивидендных выплат», – отметил директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Уже более двух лет ПАО «ММК» успешно реализует дивидендную политику, предусматривающую выплату не менее 50% свободного денежного потока (FCF) при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» находится ниже значения 1.0х. В частности, по итогам 2018 года компания выплатила в виде дивидендов 100% FCF. Стратегическая цель предприятия до 2025 года – стать лидером среди металлургических компаний мира с сопоставимым объемом производства по показателю совокупной доходности акционеров.

Отраслевой рейтинг Boston Consulting Group, в топ-5 которого в этом году вошел ММК, является частью более широкого исследования, охватывающего в общей сложности 33 отрасли мировой экономики. Лежащий в основе исследования показатель TSR, отмечают авторы рейтинга, объективно отражает истинный финансовый результат для акционеров компании.