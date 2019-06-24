Наталья Котова провела первое аппаратное совещание в статусе и.о. мэра Челябинска

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова провела первое совещание в новом статусе с руководителями районов, городских ведомств и муниципальных предприятий. Встреча была перенесена с утреннего на дневное время из-за кадровых изменений в администрации города.

О назначении Натальи Котовой исполняющей обязанности мэра Челябинска участникам совещания официально сообщил спикер гордумы Станислав Мошаров. «Сегодня состоялось внеочередное заседание челябинской городской думы. На этом заседании была принята отставка главы города Владимира Алексеевича Елистратова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города решением челябинской городской думы назначена Котова Наталья Петровна. Наталью Петровну представлять нет необходимости, все вы в силу своей работы сталкиваетесь на протяжении многих лет. Надеюсь, в дальнейшем общение будет конструктивным», - сказал господин Мошаров. Прозвучали аплодисменты.

«В наших с вами отношениях ничего не меняется. Только буду спрашивать больше», - обратилась к собравшимся Наталья Котова.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Наталья Котова была выбрана и.о. мэра Челябинска после ухода в отставку Владимира Елистратова. Кадровую перестановку одобрили депутаты гордумы.