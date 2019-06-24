УГМК планирует вложить 50 млрд рублей в разработку нового рудника в Башкирии

УГМК-холдинг планирует вложить около 50 млрд руб. в строительство нового подземного рудника и отработку запасов Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии, сообщает пресс-служба кабмина республики. Соглашение о намерениях по реализации этого проекта было подписано врио главы республики Радием Хабировым и генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Козицыным. Ввод первой очереди объекта запланирован на 2026 год.

Подольское месторождение расположено в Хайбуллинском районе Башкирии. В структуру УГМК в республике входят Бурибаевский и Учалинский горнообогатительные комбинаты и компания «Башкирская медь».

Ирина Самойлова