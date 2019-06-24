На Ставрополье грабителя банка осудили на условный срок

Новоселицкий районный суд Ставропольского края приговорил местного жителя к 3,6 годам условно за кражу в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в июне 2013 года осужденный вместе с неустановленным сообщником проникли в офис Сбербанка в Чернолесском, разбив стекло. Лица злоумышленники прятали под медицинскими масками. Воры открыли дверь хранилища и вынесли оттуда 652,7 тыс. руб, $616, 171 банковскую карту, 26 драгоценных монет и 100 лотерейных билетов. Преступникам удалось скрыться с награбленным.

Осмотрев место происшествия, следователь обнаружил кровь в оконном проеме. Экспертиза ДНК показала, что кровь принадлежит подсудимому.

Дарья Голякова