Арестована бывшая депутат городского собрания Курска

Ленинский райсуд Курска арестовал бывшего депутата городского собрания облцентра и владелицу местной сети заправок «Ант-ойл» Надежду Тарубарову, сообщили “Ъ-Черноземье” в инстанции. Госпожа Тарубарова обвиняется в отмывании денег (ч.2 ст.174 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы) и растрате (ч.3 ст.160 УК РФ, до шести лет).

Суть обвинений не раскрывается, в суде сообщили, что ущерб по делу оценивается в 20,8 млн руб. По данным местных СМИ, речь может идти о махинациях с топливом для служебных автомобилей полиции. Госпожа Тарубарова была депутатом городского собрания Курска двух предыдущих созывов, последний из которых завершил свою работу в 2017 году. В горсобрании она занимала пост вице-спикера и возглавляла фракцию «Единая Россия».

Сергей Калашников, Андрей Прах