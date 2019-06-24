В Тюмени перекроют движение по улице Ленина

С 25 июня по 15 августа в Тюмени из-за ремонта тепловой сети перекроют движение по улице Ленина — от Ленина, 2 до Перекопской. От Перекопской до Ленина,16, а также по улице Красина — на участке от Ленина до Республики. Движение транспорта направят в двустороннем режиме по улице Республики — от Ленина до Семакова и по Перекопской — от Республики до Ленина.

Кроме этого, с 19 по 22 июля движение ограничат по улице Ленина на перекрестке с улицей Перекопской. Объехать перекрытие можно по улицам Республики и Чернышевского, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».