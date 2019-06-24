В Зеленодольске началось принудительное расселение жителей аварийных домов

В Зеленодольске начали процедуру принудительного расселения жителей аварийного дома по улице Украинская, 23. Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов, сотрудники федеральной службы действуют на основании решения Зеленодольского горсуда.

Когда приставы приехали к жильцам, они согласились добровольно покинуть квартиры. На этом основании был составлен акт, сообщили в ФССП. В ближайшее время приставы в рамках исполнения судебных решений намерены выселить жителей еще 60 квартир аварийных домов Зеленодольска.

Напомним, в Зеленодольске в программу расселения аварийного жилья включено 190 домов. Власти Татарстана предлагают взять переселенцам в соципотеку квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» в 24 км от центра Казани, а если жители отказываются, то выплачивается компенсация 11 тыс. руб. за 1 кв. м.

“Ъ-Казань”