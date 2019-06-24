Продажи смартфонов в Воронеже за весну выросли на 9%

С марта по май жители Воронежа приобрели 55 тыс. смартфонов общей стоимостью 910 млн руб. Об этом сообщили в объединенном ритейлере «Связной | Евросеть» по итогам анализа продаж на региональном рынке. По оценке компании, продажи по сравнению с весной 2018 года увеличились на 9% в денежном выражении и на 5% в штуках. Средняя стоимость гаджета выросла на 4%, до 16,5 тыс. руб.

«Рынок показывает положительную динамику как в штуках, так и в деньгах. Средняя стоимость смартфона растет, но незначительно. Устройства среднего ценового сегмента на "отлично" справляются со всеми задачами пользователей и оснащены необходимыми технологиями и функциями»,— объяснил тенденцию управляющий центральным филиалом «Связной | Евросеть» Вячеслав Орлов.

Самым популярным смартфоном (исходя из продаж в штучном выражении) в Воронеже стал Samsung Galaxy J2 CORE 8GB. На втором месте Honor 7A 16GB, на третьем — Honor 10 Lite 32GB.

Сергей Калашников