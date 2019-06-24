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Задержка вылета и повреждение багажа – самые частые проблемы путешественников

Задержка вылета и повреждение багажа – самые частые проблемы российских путешественников. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахование» и онлайн-сервиса по продаже авиа и ж/д билетов Ozon.travel, проанализировав обращения путешественников, застрахованных по программе страхования пассажиров в 2018 г.


Большинство пассажиров (63%) связываются со страховой компанией в связи с задержкой вылета. При этом лишь 8% случаев связаны с отменами авиарейсов перевозчиками, большая часть приходится на задержки. Всего, по данным «АльфаСтрахование», в 2018 г. выплаты получили более 3,5 тысяч пассажиров Ozon.travel, чей рейс был отменен или задержан.

Еще 16% застрахованных заявляют о проблеме задержки выдачи багажа. При этом менее 10% от всех обращений приходится на потерю багажа перевозчиком, большинство же страховых случаев связаны с его повреждением.

Для 10% пассажиров страховой случай наступает в связи с невозможностью совершения поездки. В половине случаев причиной для отказа от поездки становятся проблемы со здоровьем путешественника или его родственников, 22% обращений связаны с отказами консульств в выдаче виз, 7% – с природными катаклизмами, препятствующими поездке

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