Выборы депутатов представительных органов в Коми-округе состоятся в октябре

Выборы депутатов представительных органов в шести муниципальных округах Коми-Пермяцкого округа запланированы на конец октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой избирательной комиссии. «Большая часть выборов дум городских округов состоится в сентябре, в единый день голосования. Учитывая вступление законов о преобразовании муниципалитетов, ориентировочно на конец сентября избирательные комиссии назначат выборы в думы Александровского, Ординского и Березовского муниципальных округов. Соответственно, примерно на конец октября — Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского муниципальных округов»,— рассказали в пресс-службе крайизбиркома.

Напомним, депутаты краевого заксобрания в июне поддержали законопроекты о преобразовании Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского районов Коми-округа в муниципальные округа. Кроме того, депутаты одобрили инициативу о реорганизации Уинского района в муниципальный округ. Ранее парламентариями были приняты решения о создании Александровского, Ординского и Березовского муниципальных округов. Предполагается, что в результате преобразований поселения муниципального района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут объединены в единый округ. На каждой объединенной территории будет создана единая администрация и представительный орган.