Конференция Адвокатской палаты Башкирии заявила о доверии Булату Юмадилову

Делегаты прошедшей сегодня в Уфе конференции Адвокатской палаты Башкирии выразили доверие ее совету и президенту Булату Юмадилову. За это проголосовало большинство делегатов. В конференции участвовало более 400 человек.

Вопрос о доверии совету и президенту палаты был поставлен после возбуждения Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту крупного мошенничества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты республики. По версии следствия, в 2014 году подозреваемые ввели совет организации в заблуждение и пролоббировали заключение невыгодной сделки по аренде офиса. Палата арендовала помещение у тещи Булата Юмадилова, при этом потратила на его ремонт 3,7 млн руб. членских взносов. Компенсаций за ремонт договор аренды не предусматривал. Следствие считает потерпевшими членов Адвокатской палаты, которые ежемесячно отчисляют ей взносы.

Булат Баширов