Мэрия объявила аукционы на содержание дорог и улиц еще в двух районах города

Администрация Перми объявила аукционы на ремонт и содержание дорог и улиц в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. Максимальная стоимость контрактов по Мотовилихинскому району определена в 1,4 млрд руб., по Орджоникидзевскому району - 658, 3 млн руб. Аукционы пройдут 15 июля, контракты будут действовать до июля 2024 года.

Ранее администрация Перми объявила аукционы на содержание и ремонт дорог и улиц в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском и Свердловском районах.