Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов возглавит Альметьевский район

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил Тимура Нагуманов от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. Как говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства, господин Нагуманов покинул пост в связи «с переходом на другую работу».

Сегодня председатель Госсовета Фарид Мухаметшин на заседании Совета Альметьевского муниципального района внесет кандидатуру бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова на утверждение его исполняющим обязанности главы исполкома Альметьевского района, сообщает связанный с властями республики telegram-канал «Аппаратная». Сессия муниципальных депутатов пройдет с участием представителей «Татнефти».

Напомним, прошлый глава Альметьевского района Айрат Хайруллин занял должность министра информатизации и связи Татарстана, а экс-министр Роман Шайхутдинов стал вице-премьером республики, курирующим цифровую экономику и развитие Иннополиса.

“Ъ-Казань”