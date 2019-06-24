«Уральские авиалинии» остановили продажу авиабилетов из Самары в Тбилиси

Авиакомпания «Уральские авиалинии» остановила продажу авиабилетов из Самары в Тбилиси. Аэропорт столицы Грузии не значится в списке пунктов назначения на сайте авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» полностью остановили продажу авиабилетов в Грузии. Последний рейс из Самары в Тбилиси будет выполнен 5 июля 2019 года. По данным авиаперевозчика, пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость билетов.

Рейсы из Самары в Тбилиси выполнялись авиакомпанией «Уральские авиалинии» по пятницам и понедельникам с 1 апреля 2019 года. Авиаперевозчик также планировал открыть рейсы из Самары в Батуми.

В пятницу, 21 июня 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне беспорядков в этой стране.

Андрей Сазонов