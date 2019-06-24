В Самаре силовики расследуют аварию с катером и лодкой, в которой погибла певица

Начата доследственная проверка по факту аварии с участием катера и лодки в Самаре. Происшествие случилось 21 июня текущего года около 23:00 (MSK+1) на реке Волга напротив пляжа «Барбошина Поляна». Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Столкнулись катер и лодка, которая затонула. В результате столкновения пассажиры лодки: 28-летний мужчина и 22-летняя женщина попали в больницу с травмами различной степени тяжести»,– говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие проходят лечение. Пассажиры катера в результате аварии не пострадали. Кроме того, в воскресенье на глубине 17 м в Волге рядом с пляжем «Поляна Фрунзе» было обнаружено тело погибшей 28-летней девушки, которая была в лодке в момент столкновения. Ранее СМИ сообщили, что погибшей оказалась самарская певица Юлия Гольдина.

Георгий Портнов