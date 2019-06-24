Новосибирские воры-домушники отданы под суд за ограбление 20 квартир

Прокуратура Новосибирска направила в суд уголовное дело банды квартирных воров, действовавшей в городе в 2018 году. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора города Ксения Кушнировская.

В августе 2018 года сотрудники уголовного розыска городского УМВД задержали группу воров, специализировавшихся на квартирных кражах. Двух злоумышленников взяли с поличным, когда они выходили из квартиры с крадеными вещами. Расследование установило, что на счету банды — два десятка ограблений, а первое преступление, о котором известно следствию, она совершила еще в марте 2018 года. При помощи отмычек злоумышленники вскрывали замки и похищали из квартир деньги, ювелирные украшения бытовую и оргтехнику. При этом, инструкции, как отпирать замки, и чертежи, по которым изготовили отмычки, они нашли в интернете. Награбленное домушники сдавали в ломбарды и комиссионки. Самой большой добычей их стали 3,2 млн наличными. Общая сумма краж составила свыше 5,5 млн руб.

Задержанным предъявили обвинение по 20 эпизодам краж (ст. 158 УК РФ). При ознакомлении с материалами дела один из арестованных разорвал на клочки несколько протоколов. В последующем следователи восстановили документы. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском райсуде. В этом районе банда совершила больше всего преступлений.

Константин Воронов