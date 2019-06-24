Прокуратура выявила порчу земель в воронежском заказнике «Каменная степь»

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки выявила порчу земель на территории государственного природного заказника «Каменная степь» в Таловском районе Воронежской области. Как сообщает прокуратура региона, сотрудники работающего в заповеднике ФГУП «Докучаевское» сняли и переместили верхний плодородный слой почвы, что привело к порче земли, нарушению требований законодательства в сфере использования недр, обращения с отходами производства и потребления. По данным заказника, ФГУП занимается выращиванием ржи, тритикале, пшеницы, ячменя, овса, проса, гречихи. Хозяйство апробирует и проверяет результаты научно-исследовательских разработок НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени Докучаева.

По данным прокуратуры, по результатам проверки возбуждены четыре дела об административных правонарушениях. Кроме того, руководителю ФГУП «Докучаевское» было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Сергей Калашников