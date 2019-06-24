В Ростове в этом году отремонтируют 4,7 тыс. квадратных метров тротуаров

В этом году на текущий ремонт ростовских тротуаров выделили 5 млн руб., сообщает пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.Рабочие реконструируют 3,3 тыс. кв. м тротуаров с асфальтобетонным и 1,4 кв. м – с плиточным покрытием. Подрядчиками выступят ООО НПФ «Ростагропромавтодорсервис» и ООО «Югстройарсенал», закончить ремонт они обязаны до 20 июля.

Особое внимание уделят обустройству съездов для маломобильных групп населения, подходам к пешеходным переходам, площадкам для остановок и неисправным участкам тротуаров.

Напомним, в прошлом году были в Ростове отремонтировали более 12 тыс. кв. м тротуаров и заменили бортовые камни длиной 1,3 тыс. м Тогда работы обошлись в 14,7 млн руб.

Дарья Голякова