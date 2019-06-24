На развитие мелиорации земель Нижегородской области направят более 50 млн рублей

В Нижегородской области планируется увеличить ввод мелиорируемых земель в 2019 году почти в три раза по сравнению с прошлым годом – до 1,7 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в области, по данным Нижегородстата, 2,9 млн га сельскохозяйственных земель, их них в 2018 году было засеяно 1,1 млн га.

Объем финансирования работ по мелиорации при этом увеличат вдвое – до 50,7 млн руб. Из этих средств 25,9 млн руб. поступят из федеральной казны, а 24,8 млн руб. – из региональной. Аграриям будут компенсировать до 50% затрат на строительство, реконструкцию и перевооружение оросительных и осушительных систем.

Напомним, госпрограмма по развитию мелиорации в регионе рассчитана на 2016-2020 годы. За первые три года ее действия было введено 5,4 тыс. орошаемых земель. По словам министра сельского хозяйства региона Николая Денисова, мелиорация способствует увеличению урожайности и, как следствие, наращиванию объемов производства, повышению конкурентоспособности производителей.

Анастасия Еремина