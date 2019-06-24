Жители Татарстана направляют на оплату ипотеки 66% зарплаты

Жители Татарстана, оплачивающие ипотеку, тратят на погашение займа на недвижимость 66% зарплаты, говорится в исследовании соотношения средней зарплаты и среднего платежа по ипотеке «РБК». При этом, если ипотечники в регионе будут откладывать половину зарплаты, то смогут приобрести в кредит на 15 лет только 30,3 кв. м. жилья, причем первоначальный взнос в этом случае составит 20% от стоимости квартиры.

Татарстан вошел в топ-6 регионов России с самой недоступной ипотекой. Так, на первом месте антирейтинга оказался Севастополь, где на ипотечный платеж уходит 80,4%, на втором месте — Приморский край (76,6%), на третьем месте — Москва (73%). Далее идут республика Крым (69,5%) и Нижегородская область (66,2%).

В среднем по России ипотечники на обслуживание кредита направляют 45,8% своих доходов.

“Ъ-Казань”