На развитие газификации запада Свердловской области направят почти 100 млн рублей

В 2019 году на развитие газификации запада Свердловской области направят 94,6 млн руб., сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС». Работы пройдут на 13 объектах в Сысертском и Полевском городских округах, Ревде и Первоуральске. Больше всего денег направят на газификацию жилых домов восточной части деревни Ключи (Сысерть) — более 18 млн руб.

«Среди модернизируемых объектов необходимо выделить техническое перевооружение газопровода высокого давления в Полевском городском округе. Благодаря апгрейду этого трубопровода появится техническая возможность для газификации строящихся поселков вокруг села Курганово и Зуброво, в том числе Доброво-Север, Доброво-Юг и Доброво-Центр. На реновацию газопровода направят 20 млн руб.»,— рассказали в организации. Финансирование проходит в рамках инвестиционной программы предприятия за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

В Первоуральске организация газифицирует восточную часть поселка Шайтанка по улицам Луговая, Братьев Пономаревых, Пихтовая, Весенняя. Уточняется, что в 2018 году на развитие газового хозяйства Первоуральска «ГАЗЭКС» направил 42,2 млн руб. По словам гендиректора предприятия Валерия Боровикова, западные территории Свердловской области являются территорией «комплексной застройки, где высокая потребность в поставках природного газа». «В 2018 году в западном округе мы получили более 2 тыс. заявок на заключение договоров о технологическом присоединении к газовым сетям, в лидерах — Арамиль и Первоуральск. Эти направления для газификации мы считаем перспективными, и будем заниматься их развитием в ускоренном темпе»,— подчеркнул господин Боровиков.