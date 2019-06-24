Мощность подстанции «Северная» увеличена на четверть

ПАО «ФСК ЕЭС» расширило подстанцию 330 кВ «Северная». В результате расширения ее мощность выросла на 26%, до 960 МВА. Подстанция обеспечивает электроснабжением комплекс защитных сооружений, объекты Водоканала, автозавод и Лахта – центр, район Юнтолово. Стоимость расширения составила 635 млн руб.

Как сообщили в компании, на подстанции был установлен трансформатор на 200 МВА, построены линейные ячейки, смонтированы системы безопасности.

Добавим, что «Северная» входит в кольцевую сеть электроснабжения Петербурга.