В 2018 году Удмуртия заняла 6-е место в ПФО по расходам консолидированного бюджета на одного жителя

Расходы консолидированного бюджета Удмуртии в 2018 году в расчете на одного жителя составили 55,5 тыс. руб. По обозначенному показателю республика заняла 6-е место среди регионов ПФО. Об этом сообщили на очередной сессии госсовета региона 24 июня.

Наибольшие расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя отметили в Татарстане, Мордовии и Пермском крае — они составили 81,9 тыс. руб., 60,6 тыс. руб. и 58,8 тыс. руб. Наименьшие значения за прошлый год отметили в Саратовской области, Марий-Эл и Чувашии — 43,1 тыс. руб., 44,8 тыс. руб. и 45,6 тыс. руб. соответственно.