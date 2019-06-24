Ввод жилья в Ростовской области вырос на 15,5%

В январе—мае в Ростовской области построено 11,7 тыс. квартир общей площадью 922,9 тыс.кв.м, сообщает Ростовстат. Отмечается, что это на 15,5% превысило ввод жилья за аналогичный период предыдущего года.

По данным органа статистики, около 43% введенного жилья с начала 2019 года приходится на многоэтажное жилищное строительство. Всего в этой категории введено 396 тыс.кв. м общей площади, что на треть превышает ввод многоквартирных домов в январе—мае 2018 года. Населением области в январе—мае 2019 года сдано в эксплуатацию 526,9 тыс.кв.м (57,1% общего ввода), что на 5,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Кристина Федичкина