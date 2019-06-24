Полпредство Башкирии в Москве меняет охранную организацию

Полномочное представительство Башкирии при президенте России в Москве назначило на 11 июля конкурс на отбор охранной организации. Охрана подбирается для здания полпредства на улице Доброслободской, 6/2. Стоимость контракта со сроком действия с 29 июля до конца года определена в 2,13 млн руб. из расчета 13,64 тыс. руб. в сутки. Решающее значение при определении исполнителя играет цена контракта (60% баллов). За квалификацию участника присваивается 40%.

В здании должна быть обеспечена круглосуточная невооруженная охрана трех постов — на центральном входе, в мониторной и на ресепшн. Охранникам предписано проверять документы у посетителей. Особое внимание они должны обращать на посещение внезапно образовавшихся групп, общающихся с помощью мимики и жестов или употребляющих жаргонные выражения.

В техзадании сообщается, как дежурный должен реагировать на звонок об угрозе взрыва. Он должен задать вопрос, аналогичный этим: «Почему вы хотите ранить или убить ни в чем не повинных людей, находящихся в здании?», «Какие цели вы преследуете, пытаясь нанести ущерб этому зданию или уничтожить его?», «Почему вы думаете, что, взорвав это здание, вы сможете решить свои проблемы или загладить обиды?». Охраннику запрещается унижать достоинство звонящего, угрожать или провоцировать его на поспешные действия.

С марта и до конца 2018 года здание полпредства, по сообщению на сайте госзакупок, охраняло московское ООО «Частная охранная организация «СБ АРТЭС» (владелец Галина Миронова), с которым был заключен контракт стоимостью 2,51 млн руб. Контракт на охрану объекта в 2019 году стоимостью 2,3 млн руб. в конце 2018 года получило томское ООО «ЧОО «Кристалл» (принадлежит Сергею Петришену). Однако в апреле текущего года этот контракт был расторгнут в одностороннем порядке, так как исполнитель не приступил к работе с 1 января. Данных о том, кто охранял объект с апреля, в открытом доступе нет.

Майя Иванова