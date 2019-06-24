В Ростове запустят 50 новых автобусов с кондиционерами

Ростовский перевозчик ООО «Ипопат-Юг» ожидает поставку более 50 автобусов Volgabus , сообщает «Ростов-Транспорт». Новые автобусы с кондиционерами будут ходить по маршрутам №26, №94 и №96.

«Представители перевозчика сначала изучали опыт эксплуатации автобусов разных производителей в южных городах России и особенно — работу систем кондиционирования воздуха (в жарком климате эти системы не всегда справляются с охлаждением салона). В компании посчитали, что машины от Volgabus такой проблемы не имеют», - говорится в сообщении.

Новые автобусы перевозчик получит не сразу, а партиями, по мере их выпуска.

Дарья Голякова