В Ростове запустят 50 новых автобусов с кондиционерами

24 июня, понедельник
Ростовский перевозчик ООО «Ипопат-Юг» ожидает поставку более 50 автобусов Volgabus , сообщает «Ростов-Транспорт». Новые автобусы с кондиционерами будут ходить по маршрутам №26, №94 и №96.
«Представители перевозчика сначала изучали опыт эксплуатации автобусов разных производителей в южных городах России и особенно — работу систем кондиционирования воздуха (в жарком климате эти системы не всегда справляются с охлаждением салона). В компании посчитали, что машины от Volgabus такой проблемы не имеют», - говорится в сообщении.
Новые автобусы перевозчик получит не сразу, а партиями, по мере их выпуска.