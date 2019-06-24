С бывшего полицейского из Ижевска взыскали компенсацию за склонение граждан к инсценировке преступления

Индустриальный райсуд Ижевска взыскал 200 тыс. руб. с бывшего сотрудника полиции, который в 2012 году склонил ряд лиц к инсценировке тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

После того, как прокуратура установила нарушения в действиях полицейского, в пользу одного из потерпевших лиц взыскали 200 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием. Деньги выплатили из бюджета государства. Поскольку фактический вред причинил сотрудник полиции, то он должен был возместить ущерб государству в порядке регресса. Прокурор обратился в суд с соответствующим иском в июле 2018 года.