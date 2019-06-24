Прокуратура потребовала от мэрии Челябинска ускорить благоустройство к саммитам

Прокуратура Челябинска проверила, как администрация областного центра проводит мероприятия по благоустройству города в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Как сообщают в региональном надзорном ведомстве, анализ работы мэрии по демонтажу незаконных рекламных конструкций и ремонту зданий на гостевых маршрутах позволил сделать выводы о «ненадлежащей работе органа местного самоуправления в обозначенных сферах».

За пять месяцев выявлено 1407 информационных конструкций, которые не соответствуют установленным требованиям. Для их принудительного сноса в муниципальное учреждение «Служба демонтажа» направлено 595 актов, в результате ликвидировано 410 вывесок. В прокуратуре отмечают, что сегодняшнее положение дел говорит о том, что принимаемых мер недостаточно. Собственников ненадлежащих вывесок к административной ответственности не привлекают, поэтому они не производят самостоятельно демонтаж и не приводят конструкции в соответствие с дизайн-кодом. «Общественный резонанс также вызывает несвоевременный демонтаж незаконно функционирующих нестационарных объектов, осуществление торговой деятельности в неустановленных местах»,- добавляют в прокуратуре. Также в надзорном ведомстве указывают на то, что выявление нарушений правил содержания, реставрации и ремонта фасадов на гостевых маршрутах «осуществляются не в полной мере».

В результате прокурорских проверок обнаружены факты ненадлежащего выполнения капитального ремонта фасадов. На некоторых из них обнаружены надписи с названием интернет-магазинов, где «возможно приобретение наркотических и психотропных веществ, устройство на работу по распространению данных веществ»,- сообщают в областной прокуратуре.

Главе города вынесено представление с требованием устранить нарушение и привлечь виновных лиц к административной ответственности.