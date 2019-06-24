Новый врио главы екатеринбургского «Водоканала» приступил к работе

Новый глава МУП «Водоканал» в Екатеринбурге приступил к своим обязанностям. По данным местных СМИ, речь идет о заместителе руководителя по безопасности Александре Разбойникове. Ранее о возможном назначении господина Разбойников сообщал заместитель директора МУПа Александр Караваев. Однако в пресс-службе организации эту информацию не подтвердили, пояснив, что из администрации города еще не пришел приказ о назначении.

Об отставке прошлого руководителя управления Игоря Дубровина стало известно в пятницу, 21 июня. Тогда же у него был последний день в должности руководителя. Он возглавлял управление с марта этого года. До него «Водоканалом» руководил Евгений Буженинов. назначенный в начале мая 2018 года. С января прошлого года он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности. Ранее гендиректором предприятия был Александр Ковальчик, который перешел на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области. Сейчас господин Ковальчик занимает должность первого вице-мэра.