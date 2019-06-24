Упаковщика аэропорта «Платов» будут судить за присвоение части выручки

Работника ростовского аэропорта «Платов» обвиняют в особо крупном хищении вверенного ему имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Расследование показало, что в 2014 году подозреваемый оказыал услуги по упаковке багажа и должен был своевременно сдать в кассу ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» полученные при расчетах деньги суммой 835,7 тыс. руб. Но обвиняемый сдал только часть выручки, а оставшиеся 303,7 тыс. руб. присвоил.

Дело направлено в Первомайский районный суд Ростова для рассмотрения.

Дарья Голякова