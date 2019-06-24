В Ростовской области продукты за месяц подорожали на 1,3%

В мае товары и услуги в Ростовской области подорожали на 0,7% по сравнению с апрелем. Больше всего выросли цены на продовольственные товары — на 1,3%. Об этом сообщает Ростовстат.

В частности, зафиксировано удорожание овощей на 7,5%. Выросли цены на рыбопродукты (на 0,7%), молоко и молочную продукцию (на 0,5%), крупы и бобовые (на 0,2%). Отмечается, что стоимость яиц снизилась на 11,2%, сахар подешевел на 4,4%.

Цены на непродовольственные товары и платные услуги выросли на 0,3% по каждой группе. Подорожали моющие и чистящие средства (на 0,4%), бензин, печатные издания, мебель и обувь(на 0,3% по каждой группе товаров), одежда и белье (на 0,2%). Стали выше цены на услуги пассажирского транспорта (на 3,3%) и услуги в сфере туризма (на 2,0%). Также выросли цены на экскурсионные услуги (на 0,7%), медицинские услуги и услуги бытового характера (на 0,3% по каждой группе товаров).

Кристина Федичкина