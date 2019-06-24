ФАС не согласилась с «Южным рисовым союзом»

По данным антимонопольщиков, объем запасов риса в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 мая 2019 года составил 98,7% к аналогичному периоду 2018 года, то есть сохранился на том же уровне, сообщает «РБК Краснодар». «Ситуация на рынке риса говорит об отсутствии системных факторов, стимулирующих рост розничных цен на этот товар. Запасы риса находятся на уровне прошлого года», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань” со ссылкой на данные НП «Южный рисовый союз», совокупные остатки риса-сырца (а также риса-крупы в пересчете на сырец) на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% меньше, чем на аналогичный период 2018 года (124,2 тыс. тонн). Это также самый низкий показатель за последние четыре года.

В союзе отмечают, что среднемесячный темп снижения остатков в размере 60 тыс. тонн, говорит о том, что скорее всего запасы белого зерна будут исчерпаны уже в августе. По мнению исполнительного директора «Южного рисового союза» Михаила Радченко, высокий темп снижения запасов связан с недостаточно высоким качеством крупы и меньшим ее выходом. «К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет – всего около 117 тыс. га», - рассказал господин Радченко.

По данным Росстата на 17 июня 2019 года, с начала года потребительские цены на шлифованный рис в России выросли на 4,4%, а с конца мая — на 0,7%.

Андрей Ульченко