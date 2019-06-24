ФК «Краснодар» приобрел нового нападающего

По сообщению портала Blade.net, ФК «Краснодар» подписал контракт с 23-летним нападающим марокканского происхождения Уссама Идрисси. До этого форвард играл в составе нидерландского клуба АЗ. За прошлый сезон Идрисси провел 54 матча, в которых забил 20 голов.

Покупка Уссама Идрисси за последний месяц с небольшим является уже вторым приобретением краснодарской команды футболиста из голландского клуба. Ранее «Ъ-Кубань» писал о переходе в состав «быков» 24-летнего полузащитника из «ПЕК Зволле» Юнеса Намли.

Марат Бабаев