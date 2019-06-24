Власти Самары потратят более 3 млн рублей на снос аварийного жилья

Самарский департамент финансов ищет подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в Кировском и Промышленном районе города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о домах на ул. Ставропольская, 230, ул. Советская, 93, и ул. Свободы, 118 литера А. В общей сложности на эти цели из муниципального бюджета предполагается выделить 3,4 млн руб. Прием заявок на конкурс завершится 1 июля текущего года. 2 июля комиссия рассмотрит первые заявки. Электронный аукцион на определение подрядчика состоится 5 июля.

Георгий Портнов