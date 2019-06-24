ФК «Сочи» сыграет с «Зенитом» на стадионе «Фишт»

21 июля в рамках первой домашней игры Российской футбольной Премьер-лиги новичок высшего дивизиона - ФК «Сочи» встретится на своем поле олимпийского стадиона «Фишт» с чемпионом прошлого сезона – питерским клубом «Зенит».

Как сообщили в пресс-службе сочинского клуба, встреча начнется в 21:30. На стадионе ожидается более 30 тыс. болельщиков.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, летом прошлого года питерский ФК «Динамо» сменил северную столицу на олимпийскую и был переименован в ФК «Сочи». По итогам сезона 2018/2019 клуб занял второе место во втором дивизионе и вышел в Премьер-лигу.

Дмитрий Михеенко