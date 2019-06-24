В Красноярском крае начались проверки по факту отравления детей в лагере

Следователи и прокуроры организовали проверки по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере в поселке Борск в Сухобузимском районе Красноярского края. По предварительным данным, 23 июня 2019 года после ужина 12 детей почувствовали ухудшение самочувствия. Трое из них были госпитализированы. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что инцидент произошел в оздоровительном лагере «Сосновый бор». Проведенная ведомством проверка выявила «нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие». Решением администрации лагеря с 23 июня досрочно завершена первая смена, дети отправлены по домам.

Илья Николаев