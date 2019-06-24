В Краснодаре начинаются слушания в отношении экс-председателя Щербиновского райсуда

Сегодня, 24 июня, в Краснодарском краевом суде пройдет предварительное слушание уголовного дела в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как писал “Ъ-Кубань”, в апреле 2016 года в производство Щербиновского райсуда поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. В ходе процесса, по информации следствия, подсудимый оболгал замначальника Ейского отдела ФСКН и старшего оперуполномоченного уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции, сообщив, что они якобы сфальсифицировали материалы дела. Факт ложного обвинения был доказан СУ СКР по краю. Однако господин Турицын, будучи председателем Щербиновского районного суда, предложил за 500 тыс. руб. не привлекать сотрудника уголовного розыска за якобы фальсификацию материалов уголовного дела, а также обещал ему вынести обвинительный приговора в отношении его подследственного.

3 октября 2016 года судья вынес обвинительный приговор в отношении обвиняемого в хранении наркотиков, а позже Александра Турицына задержали с поличным при получении взятки. Судье грозит штраф от 70 до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как пишет “Ъ”, защита бывшего судьи настаивает на том, что приговор в отношении наркоторговца (был отменен кассационной инстанцией) вынесен законно и обосновано, а уголовное преследование господина Турицына якобы основано на попытке органов внутренних дел скрыть факт фальсификации уголовного дела.

Дмитрий Михеенко