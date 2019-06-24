В воронежской ОЭЗ «Центр» может расположиться производство перфорированных конструкций

Занимающееся металлообработкой ООО «Перфоград» планирует к 2021 году построить в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем производство металлических перфорированных конструкций. Об это председатель совета директоров компании Александр Сухарев и ее директор Александр Михин сообщили на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

По сообщению пресс-службы облправительства в ОЭЗ планируется «создание производства перфорированных листов, которое обеспечит выпуск экспортно-ориентированной продукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной отрасли». «Перфоград» планирует оснастить предприятием немецким оборудованием и поставлять продукцию в том числе на экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья. Какие-либо параметры проекта не раскрываются. Отмечается, что господин Гусев «выразил заинтересованность в реализации проекта».

ООО «Перфоград» стало известно в 2015 году, когда только что зарегистрированная компания поучаствовала в смене собственников воронежского ООО «Завод имени Фрунзе» (занимает в сумме более 50 тыс. кв м производственных площадей), которое ранее контролировал украинский бизнесмен Александр Василенко. Господин Василенко после этого заявил о потере актива из-за действий известного воронежского предпринимателя Олега Малышева. «Перфоград» в процессе смены собственников арендовал активы Завода имени Фрунзе, позиционируя себя как «воронежского инвестора, спасшего закрывающееся предприятия».

Также участвовал в смене собственников нынешний председатель совета директоров «Перфограда» Александр Сухарев, который будучи в 2015 году директором «Завода имени Фрунзе» продал воронежскому ООО «Бит трейдинг» часть активов завода.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Завод имени Фрунзе изменился в лице».

Сергей Калашников