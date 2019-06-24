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На Дону владельцам погибших от АЧС животных возместят ущерб

Из резервного фонда Ростовской области выделили 4,4 млн руб. на возмещение ущерба владельцам личных подсобных хозяйств Константиновского района области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Напомним, в марте этого года в районе выявили АЧС. Для ликвидации очагов болезни у жителей х. Кастырского и х. Упраздно-Кагальницкого изъяли и уничтожили 283 свиней массой около 39 т.

Размер компенсации рассчитали исходя из среднерыночной стоимости продукции животноводства. Выплаты жители района получат в июле.

Дарья Голякова


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