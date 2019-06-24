В Краснодаре действует экстренное предупреждение в связи с ливнями и шквалистым ветром

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Краснодаре, а также местами по региону на понедельник, 24 июня. По данным спасателей, в этот день в краевом центре ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усиление ветра до 20 м/с.

Кроме того, на реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной и юго-западной территории Краснодарского края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Спасатели рекомендуют остерегаться порванных электропроводов, линий электропередач, деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Попавшим под ливень следует располагаться в зоне «ветровой тени», держаться подальше от строений, деревьев и высотных объектов, использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь, а также парковать автотранспорт только в предназначенных для этого местах.

По информации Гидрометцентра, температура воздуха по краю днем составит +28… +33°, а местами столбик термометра поднимется до +35°.

Дмитрий Михеенко