В центре Ростова прошли пикеты против политических репрессий

В воскресенье, 23 июня, в Ростове возле публичной библиотеки прошли пикеты против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. Об этом сообщает в соцсетях региональное отделение Либертарианской партии России.

Как сказано в сообщении, помимо либертарианцев в пикетах приняли участие активисты движения «Солидарность», члены бывшей «Открытой России» и сторонники Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом. Отмечается, что мероприятие прошло спокойно, происшествий и задержаний не было.

Как сообщалось ранее, 23 июня более чем в 15 городах России прошли митинги и пикеты против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. О проведении акций было объявлено после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Кристина Федичкина