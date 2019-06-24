В Сочи сотрудник банка за взятку обещал реструктуризировать долги клиентки

Руководитель группы по работе с проблемными активами филиала одного из российских банков в Сочи подозревается в покушении на получение взятки, сообщили “Ъ-Юг” в Следственном управлении СКР по краю. По версии СКР, мужчина обещал клиентке «долговую амнистию» при условии передачи ему денег.

Как рассказали “Ъ-Юг” в СУ СКР, факт переговоров о взятке между сотрудником банка и клиенткой был выявлен сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю в мае 2018 года. Женщина имела просроченные кредиты перед банком на общую сумму свыше 1,7 млн руб. Руководитель группы по работе с проблемными активами филиала банка, зная о проблемах клиентки, предложил ей провести процедуру «долговой амнистии» с реструктуризацией проблемных долгов, но при условии передачи ему денежных средств в сумме 245 тыс. руб. Кроме того, что в отношении сотрудника банка органами следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием служебного положения, дела соединены в одно производство, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар