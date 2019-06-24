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На Дону 360 кг свиных ушей не выпустили на Украину

На автомобильном пункте пропуска «Новошахстинск» инспекторы россельхознадзора задержали автомобиль, перевозивший на Украину 360 кг свиных ушей. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. При контроле специалисты выявили, что на документах к грузу нет отметки от россельхознадзора, а значит продукты не прошли ветеринарный контроль при погрузке. Инспекторы запретили вывоз груза за пределы страны.

Дарья Голякова


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