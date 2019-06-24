Совхоз «Алексеевский» планирует утроить производство овощей закрытого грунта

Унитарное сельхозпредприятие Башкирии «Совхоз Алексеевский» планирует к 2024 году увеличить производство овощей закрытого грунта почти втрое — с 14,3 тыс. до 39 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба правительства республики. В течение пяти лет предприятие намерено построить дополнительно теплицы на площади 45,5 га. Вложения в проект оцениваются в 10,5 млрд руб. Предварительные соглашения о кредитовании проекта подписаны с «Газпромбанком». Первые 5 га новых теплиц планируется построить к 2020 году, к 2022-му — 16 га, к 2024-му еще 24 га.

Ирина Самойлова