Челябинская область вошла в тройку самых зависимых от наркотиков регионов России

Челябинская область наряду с Москвой и Хакасией вошла в тройку субъектов РФ с самой неблагоприятной в плане потребления наркотиков ситуацией, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами «Трезвой России».

Согласно этому исследованию, наиболее свободными от наркотиков регионами являются Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская республика.

Для составления рейтинга в «Трезвой России» использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в число критериев оценки входило количество умерших от отравления наркотиками.