В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с четвертого этажа спасаясь от пожара

В Екатеринбурге в девятиэтажке на улице Крауля на четвертом этаже загорелся балкон. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 июня в 21:28. Огонь распространился на 15 кв. м. Из квартиры, спасаясь от огня, выпрыгнул молодой человек, пишет Е1. Очевидцы сообщили, что перед пожаром был сильный и громкий хлопок.

На месте работали четыре единицы техники МЧС, два автомобиля скорой помощи и 12 спасателей. Огонь удалось локализовать в 21:45. Через пять минут спасатели ликвидировали открытое горение. Пострадавший госпитализирован. По некоторым данным, мужчине 24 года. У него перелом бедра и локтя, а также сотрясение головного мозга. Также у него диагностировано отравление психоактивными веществами.